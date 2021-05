Grootste stijging huizenprijzen in 20 jaar

De huizenprijzen zijn in twintig jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van gegevens van het Kadaster.

Bestaande koopwoningen waren in april 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter.

De huizenprijzen nemen al acht jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. Vergeleken met het dieptepunt van de huizencrisis in 2013 zijn huizen nu 63,5 procent duurder.

19.000 huizen verkocht

In april wisselden volgens het CBS ongeveer 19.000 woningen van eigenaar. Dat is ongeveer net zo veel als een jaar eerder.

In de eerste drie maanden van het jaar was er nog een forse stijging van dit cijfer. Dat kwam mogelijk doordat starters met ingang van 1 januari geen overdrachtsbelasting meer hoefden te betalen.