Bezetting universiteitsgebouw Groningen voorbij: 'Niet enkel op te lossen met noodopvang'

De actie op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is voorbij. Tientallen studenten hielden daar sinds vanmiddag het Academiegebouw van de universiteit bezet. Met de actie wilden ze meer woonruimte voor studenten afdwingen in de stad.

De bezetters hadden zich verenigd in de actiegroep Shelter Our Students (SOS) en gingen in gesprek met onder meer het universiteitsbestuur en de gemeente Groningen. De partijen hebben een aantal afspraken gemaakt.

In een gezamenlijk statement schrijven SOS, de gemeente Groningen, de RUG en de Hanzehogeschool nu dat ze het met elkaar eens zijn "dat de huidige huisvestingssituatie voor internationale studenten een maatschappelijk probleem is". "Dit probleem is niet enkel op te lossen met meer noodopvang en meer bouwen, al moet dat wel gebeuren", zo staat in de verklaring.

De partijen zijn het erover eens dat de gemeente en kennisinstellingen meer instrumenten in handen moeten krijgen om de instroom van studenten beter af te stemmen op de capaciteit van het onderwijs en de woningmarkt. De landelijke politiek moet die mogelijkheden creëren, schrijven ze. "Wij zullen hier stevig voor gaan lobbyen."

Nog drie afspraken

Het statement is een van de vier afspraken tussen gemeente en RUG aan de ene kant en de actievoerders aan de andere kant. Belangrijk voor de actievoerders was dat er een snelle oplossing is gekomen voor de huidige studenten zonder kamer. "Alle studenten die nu nog dakloos zijn zullen noodopvang krijgen en de prijs wordt verlaagd naar 6 euro per nacht", zegt actievoerder Marinus Jongman tegen RTV Noord.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de communicatie naar studenten van volgend jaar; die moeten goed worden geïnformeerd over de krappe woningmarkt in de stad. "Dat mensen niet hierheen komen vol goede moed en dan diep teleurgesteld raken."

Uiteindelijk moeten er studentenkamers bij; daarvoor is de Zernike Campus in beeld, Omdat dit pas over jaren gerealiseerd kan zijn, wordt nu gedacht aan tijdelijke huisvesting op de campus. Jongman: "Er zijn geen beloftes, maar wel toezeggingen dat ze hun stinkende best gaan doen."

Zwaar instrument

Het statement is vooral bedoeld om het onderwerp woningnood op de nationale agenda te krijgen. In de verklaring erkennen de betrokkenen dat de kamernood in de stad ook het gevolg is van de problematiek op de woningmarkt. "De meest kwetsbaren op de markt, waaronder internationale studenten, zijn daar het meest slachtoffer van. We vinden het terecht dat daar zondag landelijk tegen gedemonstreerd wordt."

In de verklaring staat verder dat de bezetting "een zwaar instrument" was, maar het zou nooit de bedoeling van de actiegroep zijn geweest om de doorgang van de colleges te blokkeren.