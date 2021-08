'Tekort studentenkamers zal komende jaren verdubbelen naar 50.000'

De toch al grote kamernood onder studenten zal alleen maar verder groeien. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van kenniscentrum Kences, dat jaarlijks het aantal studentenhuizen bijhoudt. Afgelopen najaar was er een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten, bleek uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Kences-directeur Jolan de Bie verwacht dat het tekort in het studiejaar 2024-2025 zal oplopen tot zeker 50.000.

De Bie baseert zich hierbij op nieuwe prognoses van het ministerie van Onderwijs van afgelopen voorjaar, zegt ze tegen de krant. De verwachting is dat er in dat studiejaar 103.000 studenten meer zullen zijn op de hogescholen en universiteiten dan voorspeld. "Ongeveer de helft van de studenten is uitwonend", zegt De Bie.

Buitenlandse studenten

Tot 2024 is het de bedoeling dat er 18.000 nieuwe studentenwoningen bijkomen. "Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort ook in de rustigste tijd van het jaar tot 50.000 beperkt blijven", zegt De Bie. Aan het begin van het studiejaar is de krapte het grootst: veel nieuwe studenten zoeken dan woonruimte, maar veel afgestudeerden zijn dan nog niet weg.

Ook buitenlandse studenten dragen flink bij aan het tekort. Kences verwacht dat Europese studenten vaker voor Nederland zullen kiezen, omdat ze vanwege de Brexit minder makkelijk in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren. Sommige universiteiten waarschuwen eerstejaars uit het buitenland zelfs nu al om een studie ergens anders te zoeken als ze nog geen kamer hebben gevonden.