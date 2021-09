'100 gemeenten werken aan kwijtschelding schulden gedupeerde toeslagenouders'

Zeker honderd gemeenten werken aan het vroegtijdig kwijtschelden van schulden bij de gemeenten van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat stelt BNR Nieuwsradio vast na een rondgang.

Onder meer de vijf grootste gemeentenzijn bezig met zo'n regeling. Rotterdam is al dit voorjaar begonnen met het afbetalen van schulden van toeslagenouders. De gemeente liet destijds weten niet te willen wachten totdat de rijksoverheid met een regeling komt.

Vanaf 1 januari 2022 worden alle gemeentelijke schulden kwijtgescholden, via een daarvoor bestemde wet. Veel gemeenten blijken daar dus niet op te willen wachten en schelden de schulden alvast kwijt. Dat betalen ze uit eigen zak. De overheid heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor zullen worden gecompenseerd.

De verantwoordelijk wethouder in Rotterdam zegt tegen BNR dat het kwijtschelden een ingewikkelde klus blijkt te zijn. "Van 5000 Rotterdammers hebben we de gemeentelijke vorderingen gepauzeerd. Per geval moeten we nu kijken of we de vordering kunnen intrekken."

Nieuwe start zonder schulden

Advocaat Eva Gonzáles Pérez bracht de toeslagenaffaire mede aan het licht en staat veel slachtoffers bij. Zij laat aan de radiozender weten blij te zijn met de gemeentelijke initiatieven, maar ze is ook teleurgesteld dat bij de landelijke aanpak weinig voortgang wordt geboekt.

De schulden die de ouders bij overheidsinstanties hadden, zijn al kwijtgescholden. In mei zei demissionair staatssecretaris Van Huffelen dat het kabinet ook alle private schulden wil overnemen, zodat ouders een nieuwe start kunnen maken zonder schulden.