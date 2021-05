Private schulden toeslagen-gedupeerden overgenomen: 'Goede stap, maar nog veel vragen'

Een goede stap, maar ook nog veel onduidelijkheden. Zo reageren gedupeerden in de toeslagenaffaire en hun advocaten op het bericht dat het kabinet de private schulden gaat overnemen van ouders die slachtoffer werden van de uit de hand gelopen fraudejacht door de overheid.

"Eind vorig jaar was de stemming in het kabinet nog: wij gaan geen Wehkamp-schulden aflossen. Dat beeld is nu gelukkig helemaal anders", zegt advocaat Khadija Bozia.

Bij naar schatting 20.000 mensen worden de schulden overgenomen bij onder meer energiebedrijven, huisbazen en postorderbedrijven. Schulden die konden ontstaan doordat ouders door de fraudejacht te weinig geld overhielden om van te leven.

Hypotheekschulden worden niet meegenomen in de regeling. Advocaat Eva Gonzáles Pérez begrijpt dat niet. "De hypotheek is vaak het eerste waar mensen problemen mee krijgen."

Ook zijn er vragen bij gedupeerden en advocaten over schulden die al zijn afgelost. "Ik behoorde tot de eerste groep die compensatie kreeg, in 2019. Dat geld heb ik deels gebruikt om schulden af te lossen. Krijg ik dat terug?", vraagt gedupeerde ouder Janet Ramesar zich af. "Het zou beter zijn als ze pas over een regeling communiceren als duidelijk is hoe die in elkaar zit."

Flinke fouten

Advocaat Khadija Bozia zegt vanavond enkele cliënten te hebben gesproken over het voornemen om private schulden over te nemen. "Ze vrezen dat er weer een situatie ontstaat als bij de Catshuisregeling voor de 30.000 euro. Eerst ben je heel blij dat de compensatie er komt. Maar later blijkt dat er nog steeds flinke fouten worden gemaakt. Zo worden nog altijd toeslagen verrekend. Cliënten zijn bang dat ook in de schulden-industrie fouten worden gemaakt waar zij weer de dupe van worden, bijvoorbeeld doordat oude schulden die zijn afgehandeld weer opleven, nu duidelijk is dat de overheid gaat betalen."

Vandaag uit de Nationale Ombudsman zijn zorgen over de afhandeling van de schade bij gedupeerde ouders. "Dat het kabinet juist vandaag met de regeling voor de schulden komt, is blijkbaar zorgvuldig gekozen," zegt Gonzáles Pérez.

Compenseren

Volgens haar is er maar één manier om de schade goed te compenseren. Dat is door bij iedere gedupeerde met een schade-expert vast te stellen hoeveel schade er is geleden. En die vervolgens te vergoeden. "Je krijgt nu allerlei pleisters die men plakt op wonden die maar blijven bloeden. Op een gegeven moment helpen pleisters ook niet meer."

Gedupeerde ouder Roger Dericx benadrukt dat met het overnemen van de schulden de problemen nog niet zijn opgelost. "Sommige mensen hebben zoveel schade geleden dat bijvoorbeeld Jeugdzorg moest ingrijpen en mensen medische klachten kregen. Het gaat niet alleen om geld."