Ombudsman: grote zorgen over afhandeling toeslagenaffaire

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen maakt zich "grote zorgen" over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Huffelen van Financiën.

Van Zutphen zegt de laatste maanden steeds meer verontrustende klachten te krijgen van mensen die nog wachten op een bericht van de Belastingdienst. "Velen van hen weten niet wanneer hun dossier wordt behandeld en vrezen dat dit nog heel lang gaat duren."

'Hoelang gaat het duren?'

Vooral om de ruim 9000 mensen die zijn afgewezen voor de zogeheten lichte toets zijn er zorgen. Zij meldden zich voor 15 februari dit jaar aan voor de compensatie van 30.000 euro. Door de afwijzing moeten zij wachten op een volledige beoordeling van hun dossier.

"De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij allen een definitieve beslissing krijgen", zegt Van Zutphen. "Maar hoelang gaat dit duren? De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen moet deze groep gedupeerden snel en actief benaderen."

De Ombudsman vraagt zich ook af of alle aanmeldingen binnen de wettelijk termijn van zes maanden behandeld kunnen worden. Van Zutphen vreest dat de uitvoeringsorganisatie hier met de huidige capaciteit en aanpak niet in zal slagen.

Klachten worden serieus genomen

Waar de Ombudsman zich zorgen maakt over de uitvoering van de hersteloperatie, constateert hij in een onderzoek wel dat de klachtafhandeling tot februari dit jaar voldoende tot goed was. Zo is de drempel om te klagen laag en werden de klachten binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld.

Wel zijn er een aantal aanbevelingen. Zo vindt de Ombudsman dat burgers ook via de e-mail of website klachten moeten kunnen indienen. Ook raadt hij aan de signalen van klachtbehandelaars serieus te nemen, om zo de hersteloperatie te verbeteren. Daarnaast moet er meer personeel komen als blijkt dat het aantal klachten toeneemt.