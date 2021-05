Rotterdam neemt schulden over van 'toeslagenouders': 'Het duurt te lang'

De gemeente Rotterdam gaat komende week nog de schulden afbetalen van toeslagenouders die in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De gemeente wil daar niet op wachten.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) maakte eerder bekend dat de overheid de private schulden gaat overnemen van een groep ouders die gedupeerd is door de toeslagenaffaire en in een schuldentraject zit. Door de schuld bij bijvoorbeeld de huisbaas en het energiebedrijf over te nemen, wil de overheid voorkomen dat schuldeisers de 30.000 euro compensatiegeld van de ouders kunnen opeisen.

Maar volgens de gemeente Rotterdam duurt het te lang voordat die regelingen rond zijn. "Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten, is onacceptabel", zegt de Rotterdamse wethouder schuldenaanpak Michiel Grauss (ChristenUnie/SGP).

Volgens de wethouder is het voor gemeenten ook veel makkelijker te regelen: "Het Rijk is nog bezig dit op alle fronten rond te krijgen. Maar voor de groep die in een schuldentraject zit, hebben wij het al helemaal in beeld. We weten dat ze gedupeerd zijn, dat ze recht hebben op 30.000 compensatiegeld en ze zitten al in een lopende regeling. Dus we hoeven niet meer van alles te regelen met de schuldeisers, die afspraken zijn allemaal al gemaakt."

Binnen paar weken schuldenvrij

Rotterdam begint nu met vijftig mensen die een gedupeerdenstatus hebben gekregen van de Belastingdienst en in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Binnen een paar dagen worden hun schuldentrajecten afgesloten en krijgen ze een brief waarin staat dat ze schuldenvrij zijn.

Wethouder Grauss: "Momenteel weten we op basis van de gegevens van de Belastingdienst dat zeker 50 gedupeerde Rotterdammers een schuldentraject hebben bij de gemeente Rotterdam. We verwachten dat dit aantal oploopt tot 250 tot 400 mensen." Op basis van de informatie van de Belastingdienst wordt er gekeken wie er nog meer in aanmerking komen.

Rotterdam loopt risico

Naast het overnemen van alle schulden gaat de gemeente de gedupeerden ook alles terugbetalen wat zij al aan de gemeente hebben afgelost. Of het Rijk uiteindelijk ook voor die aanpak kiest, is nog niet duidelijk en dus ligt er een financieel risico bij de gemeente Rotterdam.

De wethouder ligt niet wakker van dat risico: "Als er op landelijk niveau een nadeligere regeling uitkomt, dan hebben wij mensen die ongekend onrecht is aangedaan meer gecompenseerd dan de landelijke regeling wordt. Maar daar wil ik met alle blijheid graag aan meedoen. Mijn enige voorwaarde is dat de gedupeerden hier geen last van krijgen. Als ik er gedoe mee krijg, dan is dat zo".