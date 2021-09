Texas neemt omstreden kieswet aan: minder mogelijkheden om te stemmen

Na onder meer Florida, Arizona en Georgia heeft nu ook het parlement van Texas ingestemd met een omstreden wijziging van de kieswet. Het wordt onder meer moelijker om per post te stemmen in de zuidelijke staat. Ook worden stembureaus die 24 uur per dag open zijn verboden, net als stemmen vanuit de auto. De Republikeinse gouverneur Abbott van Texas heeft gezegd dat hij de wet snel zal ondertekenen.

Op de nieuwe wet, een initiatief van de Republikeinen, klonk de afgelopen tijd veel kritiek. Democraten en burgerrechtenactivisten vrezen dat het voor bepaalde groepen moeilijker wordt om hun stem uit te brengen. Zaterdag gingen in Washington D.C. nog duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de nieuwe regels.

Vooral zwarte kiezers worden door de wetswijziging getroffen, zeggen tegenstanders. Voor bijvoorbeeld het briefstemmen, dat in Texas nu al aan strenge regels gebonden is, gelden in de nieuwe wet extra identificatieregels, waaraan veel Afro-Amerikanen niet kunnen voldoen.

Stemmen na de kerk

De nieuwe wet in Texas is overigens iets minder restrictief dan aanvankelijk de bedoeling was. Zo was in het eerste voorstel opgenomen dat inwoners niet na de kerkdienst mochten stemmen, het zogeheten 'souls to the polls'. Veel zwarte Amerikanen stemmen nu vaak samen, nadat ze naar de kerk zijn geweest. Het verbod daarop is in het definitieve wetsvoorstel geschrapt.

Correspondent Lucas Waagmeester maakte eerder dit jaar een reportage over onder meer 'souls to the polls' in Georgia, waar al in maart strengere kiesregels werden ingevoerd. Ook daar haalde het verbod op stemmen na de kerkdienst het overigens uiteindelijk niet: