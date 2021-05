Na Georgia voert ook belangrijke swingstate Florida strengere kieswet in

De gouverneur van Florida is akkoord gegaan met wetgeving die nieuwe regels verbindt aan het stemmen bij verkiezingen. Na Georgia is Florida de tweede Amerikaanse staat die dergelijke strengere regels invoert.

Zo moeten inwoners zich voortaan beter kunnen identificeren als ze een volmacht aanvragen. Ook kunnen speciale postbussen voor poststemmen niet altijd meer gebruikt worden en moeten ze permanent bewaakt worden. Om het 'hamsteren' van stembiljetten tegen te gaan, mogen mensen alleen maar biljetten van directe familie en maximaal twee niet verwante mensen meenemen en inleveren.

Gouverneur DeSantis deed live in het ochtendprogramma van Fox News alsof hij ter plekke zijn handtekening onder de wet zette, maar een woordvoerder zei later dat het een om een ceremoniële handeling ging en dat het document na de show alsnog was ondertekend. Andere media mochten er niet bij zijn en Fox News zelf zei verrast te zijn door de actie van de gouverneur. De zender dacht dat hij alleen een interview zou geven.

Erfenis van Trump

De wet werd door geen enkele Democraat in het Congres van Florida gesteund. De Democraten zijn dan ook woedend dat er strengere regels komen en zeggen dat stemmen met opzet moeilijker wordt gemaakt om bepaalde bevolkingsgroepen buiten te sluiten: ouderen, gehandicapten, studenten en mensen van kleur.

"Het is ondemocratisch, ongrondwettelijk en on-Amerikaans", zegt de voorzitter van het Verbond van Vrouwelijke Stemmers van Florida. De Republikeinen zeggen dat de nieuwe voorwaarden ervoor zorgen dat het vertrouwen in het verkiezingsproces gewaarborgd wordt.

Georgia voerde in maart ook al strengere regels in. Daar is het bijvoorbeeld verboden om kiezers die bij het stembureau in de rij staan een flesje water of eten te geven. De wet is de erfenis van oud-president Trump, die bleef beweren dat er fraude is gepleegd met poststemmen, terwijl dat meermaals ontkracht is door diverse rechtbanken.

Over soortgelijke wetgeving wordt onder meer in Texas en Arizona gedebatteerd.