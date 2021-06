Texas, het 'ground zero' van het onderdrukken van stemmen

"Nu komen ze voor mijn stemrecht, maar straks komen ze voor jullie rechten!" In een demonstratie bij het Capitool in Austin, Texas, spreekt de voorzitter van de burgerrechtenbeweging NAACP waarschuwende woorden. Net als alle andere sprekers maakt hij zich grote zorgen over de nieuwe kieswetten die de Republikeinen in vrijwel alle Amerikaanse staten proberen door te voeren.

Die wetten zijn erop gericht om het voor met name de zwarte bevolking lastiger te maken hun stem uit te brengen, door allerlei beperkende maatregelen in te voeren. De kieswet die ze in Texas willen invoeren gaat het verst.

"Texas is het 'ground zero' van het onderdrukken van stemmen", zegt een voorzitter van een stembureau, verwijzend naar de plek in New York waar de aanslagen van 11 september werden gepleegd. "Het is voor ons ongeveer een strijd op leven en dood. Een die onze voorouders al lang geleden begonnen zijn", zegt een jongeman.

'Souls to the polls'

In de wet is opgenomen dat er op zondag niet meer na de kerk mag worden gestemd ('Souls to the polls' genoemd) en het 24 uur en in de drive-through stemmen wordt afgeschaft. Ook wordt het veel moeilijker gemaakt om poststemmen uit te brengen. Allemaal regelingen die het vooral voor mensen in zwarte wijken moeilijk maakt hun stem uit te brengen.

Want voor voor poststemmen bijvoorbeeld heb je een legitimatiebewijs nodig, en dat hebben Afro-Amerikanen vaak niet. Ook stemmen ze vaak samen, juist nadat ze naar de kerk zijn geweest. Dat zou dus in te toekomst onmogelijk worden. Ook zou op veel plaatsen het aantal stembureaus beperkt worden, waardoor je verder moet reizen om te kunnen stemmen. Dat werkt voor veel mensen ontmoedigend.

Toen er in mei gestemd moest worden over deze kieswet liepen de Democraten vlak voor het eind de zaal uit, waardoor de stemming niet kon doorgaan omdat het vereiste aantal stemmen niet werd gehaald. Maar de Republikeinen hebben in Texas de meerderheid en de Republikeinse gouverneur heeft al aangegeven binnenkort in een speciale zitting alsnog de stemming door te laten gaan.

In Austin, Texas wordt voor het Capitool een manifestatie voor stemrecht gehouden: