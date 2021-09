Avondklok in donker New Orleans na orkaan Ida

Volgens Cantrell zullen inwoners van New Orleans de komende dagen weliswaar verbetering zien, maar zijn de problemen niet meteen opgelost. Wat niet meehelpt is dat het momenteel drukkend warm is in de stad, met temperaturen rond de dertig graden. "We weten dat het heet is", zei de burgemeester daarover. "We weten dat we geen stroom hebben en dat blijft een prioriteit."

Vanwege de warmte kunnen inwoners van New Orleans vanaf woensdag terecht bij drive thru-distributielocaties voor ijs, water en voedsel, maakte Cantrell bekend. Verder komen er op meerdere plaatsen in de stad gekoelde ruimtes waar mensen ook kunnen eten.

Dodental staat op vier

Orkaan Ida kwam zondag aan land in de zuidelijke staat Louisiana, waarvan New Orleans de grootste stad is. Het National Hurricane Center (NHC) had de orkaan in categorie 4 geplaatst, de op een na zwaarste categorie voor orkanen. De wind, met snelheden tot 240 kilometer per uur, verwoestte gebouwen en legde het elektriciteitsnetwerk plat.

Voor zover bekend zijn er vier doden gevallen door Ida. In de staat Mississippi kwamen twee mensen om het leven toen hun auto in een gat terechtkwam dat was ontstaan nadat een stuk snelweg was verzakt door stortregens.

In de plaats Slidell in Louisiana stief een 71-jarige man toen hij in overstroomd gebied werd aangevallen door een alligator. Natuurbeschermers waarschuwen voor alligators, beren, slangen en wilde zwijnen die in de nasleep van de orkaan op zoek zijn naar voedsel.

Gouverneur Edwards van Louisiana zegt dat hij er rekening mee houdt dat het dodental verder oploopt.

Enkele honderden inwoners van Louisiana zijn in de nasleep van de orkaan gered: