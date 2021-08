Veel schade door orkaan Ida, maar waterkering heeft het gehouden

Een dag nadat orkaan Ida aan land kwam in de Amerikaanse staat Louisiana, wordt de schade opgenomen. Gebouwen zijn verwoest en het kan weken duren voordat huishoudens rondom de stad New Orleans weer stroom hebben. Winkels, bedrijven en scholen blijven voorlopig dicht. Maar zoveel water als er na orkaan Katrina in 2005 door de straten spoelde, dat is de stad bespaard gebleven.

Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen door de orkaan. Officieel staat het dodental op één, maar gouverneur Edwards houdt rekening met veel meer slachtoffers. Hij roept mensen die geëvacueerd zijn op om nog niet naar huis terug te keren. "Totdat je een teken hebt gekregen dat dat veilig kan."

Ida kwam gisteravond aan land in Louisiana als een van de krachtigste orkanen ooit gemeten op het Amerikaanse vasteland, met windsnelheden van zo'n 230 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) classificeerde Ida als een orkaan van categorie 4, de een na zwaarste categorie.

Weken zonder stroom

Dat de schade groot is, zag ook correspondent Lucas Waagmeester in het getroffen gebied. "Onderweg zagen we veel schade en het waait ook nog steeds behoorlijk. De felle wind heeft het elektriciteitsnetwerk in de regio weggevaagd. De hulpdiensten en ook een miljoen huishoudens zitten daardoor zonder stroom."

Omdat er nog stroom staat op de omgewaaide elektriciteitsmasten, bestaat het risico dat mensen geëlektrocuteerd worden.

Volgens gouverneur Edwards van Louisiana hebben de stormvloedkeringen het goed gehouden: