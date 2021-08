'Extreem gevaarlijke' orkaan Ida bereikt zuidkust VS

Orkaan Ida is in de Amerikaanse staat Louisiana aan land gekomen. Tienduizenden Amerikanen waren al op de vlucht geslagen voor wat het National Hurricane Center (NHC) een "extreem gevaarlijke" orkaan noemt.

Volgens het NHC worden er momenteel windsnelheden van maximaal 240 kilometer per uur gemeten. Ida geldt daardoor in de Verenigde Staten als een van de zwaarste orkanen in de afgelopen 150 jaar op het moment van het aan land gaan. Het NHC classificeert Ida als een categorie 4-orkaan, van de in totaal 5 categorieën.

In de kustgebieden in Louisiana geldt een evacuatiebevel. Tientallen booreilanden in de Golf van Mexico zijn ontruimd en de helft van de olie- en gasproductie in de regio is stilgezet.