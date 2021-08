Tienduizenden mensen in de VS op de vlucht voor orkaan Ida

Ziekenhuizen worden niet geëvacueerd door een toestroom van coronapatiënten. Zij kunnen door het hoge aantal coronapatiënten in Louisiana en aangrenzende staten niet elders ondergebracht worden.

"We hebben met ziekenhuizen gesproken om ervoor te zorgen dat hun generatoren werken en dat ze veel meer water voorhanden hebben dan normaal. Ook moeten er voldoende beschermingsmiddelen zijn", zei gouverneur John Bel Edwards van Louisiana. De orkaan kan tot stroomonderbrekingen leiden, die voor ziekenhuizen - ondanks noodgeneratoren - een groot gevaar kunnen vormen.

Meer dan 80 booreilanden in de Golf van Mexico zijn geëvacueerd en de helft van de olie- en gasproductie in de regio is stopgezet.

'Heviger dan Katrina'

Sommige experts denken dat Ida zwaarder wordt dan Katrina. Die orkaan verwoestte in 2005 een groot deel van New Orleans, vandaag precies 16 jaar geleden. 80 procent van de stad stond toen onder water en meer dan 1800 mensen overleefden de orkaan niet.

Edwards waarschuwde zaterdag dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die Louisiana treft sinds 1850. Meteorologen "zijn zeer zeker over het huidige traject en de intensiteit zoals voorspeld is voor orkaan Ida. En je hoort ze niet vaak met dergelijke zekerheid praten", aldus Edwards tegen verslaggevers.

President Biden heeft hulp toegezegd aan staten die te maken krijgen met het natuurgeweld.