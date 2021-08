Vertrouwelijk rapport: Taliban jagen wel degelijk op 'collaborateurs'

De Taliban maken wel degelijk jacht op Afghanen die ze beschouwen als collaborateurs, staat in een vertrouwelijk rapport dat rondgaat bij de Verenigde Naties. Dat zou in strijd zijn met de belofte van de Taliban dat er na de machtsovername in Afghanistan geen wraak wordt genomen.

Het rapport is opgesteld door het Norwegian Center for Global Analyses, een organisatie die de VN geregeld van inlichtingen voorziet. De BBC en The New York Times hebben het rapport ingezien. De Taliban zouden bezig zijn om informanten te werven die willen samenwerken met het nieuwe regime om mogelijke critici op te sporen.

Vooral voormalige militairen van het Afghaanse regeringsleger, politieagenten en medewerkers van inlichtingendiensten zouden gevaar lopen.

Zo kreeg iemand die als terreurbestrijder voor de Afghaanse regering werkte deze week een brief, waarin staat dat hij zich moet melden bij de militaire inlichtingendienst van het Islamitisch Emiraat Afghanistan, zoals de Taliban het land nu noemen. Doet hij dat niet, dan zullen zijn familieleden "worden aangepakt op grond van de sharia". De man is inmiddels ondergedoken.

Van deur tot deur

Volgens het rapport zijn er meerdere berichten over lijsten die de Taliban hebben opgesteld met namen en verblijfsplaatsen van mensen die ze willen ondervragen en straffen. Ook zouden de nieuwe machthebbers op sommige plaatsen al van deur tot deur zijn gegaan om 'collaborateurs' te arresteren. Wie zich niet overgeeft aan de Taliban, dreigt te worden gedood. Ook familieleden worden bedreigd.

In het rapport staat verder dat de zoektocht zich uitstrekt tot de luchthaven van Kabul, waar veel Afghanen hopen het land te kunnen ontvluchten. De luchthaven staat onder controle van Amerikaanse troepen. Hoewel de Taliban verzekeren dat iedereen vrij is om te vertrekken, zou in de chaos rond de luchthaven wel degelijk naar bepaalde mensen worden gezocht.

'Innerlijk gegroeid'

Een Taliban-functionaris ontkent tegenover persbureau Reuters dat dit gebeurt. "We zorgen ervoor dat niet alleen buitenlanders, maar ook Afghanen veilig het land kunnen verlaten. We gaan alle vormen van confrontatie op de luchthaven uit de weg."

Op de eerste persconferentie na de machtsovername zei Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid maandag dat de beweging de afgelopen twintig jaar "innerlijk is gegroeid" en dat er geen afrekeningen zouden komen. Maar gisteren werd al duidelijk dat op verschillende plaatsen mensen zijn gearresteerd, gemarteld of neergeschoten.