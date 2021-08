'Ik vrees voor het leven van mijn zusje, broertje en ouders in Kabul'

"We moeten klaarstaan met onze rugzak om te vluchten zodra BuZa belt", zegt een 16-jarige Nederlander in Kabul, die anoniem wil blijven. Ze vertelt per telefoon aan NOS Stories dat ze samen met familie is ondergedoken in het huis van een kennis.

Haar vader was in het land om familieleden te helpen naar buurlanden te komen, maar ook zij zeggen verrast te zijn door de snelle val van Kabul. Haar vader heeft als tolk voor BuZa gewerkt en kwam in de jaren 90 naar Nederland. "Hij is woedend en denkt: ik heb hen geholpen, nu is het mijn beurt om hulp te krijgen."

Aanvankelijk verliep het contact met de ambassade volgens haar moeizaam. Maar inmiddels is er direct contact met het gezin opgenomen, met de boodschap dat de familieleden paraat moeten staan voor evacuatie.

'We zien Talibanstrijders door het raam'

"We horen schoten, ook in de avond. En de hele dag sirenes", vertelt de 16-jarige. Door het raam ziet ze de Talibanstrijders op straat. "Dagelijks komen ze binnen bij de parkeerplek om auto's mee te nemen. Vandaag zijn ze weer gekomen met de groep van tien - twaalf man."

Ze is bang, omdat ze nog nooit in zo'n situatie heeft gezeten. Verderop in de straat van het huis waar ze schuilt, is een ziekenhuis. Daar werden volgens haar Afghaanse soldaten en militairen behandeld.

"Maar de Taliban kwamen met een tank naar het ziekenhuis. We zagen ze uitstappen. Alle patiënten werden gedwongen naar buiten te gaan; er werd in de lucht en op de gewonden geschoten. Op rolstoelen en met krukken probeerden alle patiënten zo snel mogelijk weg te komen."