Kabinet belooft Kamer ruimhartige toelating Afghanen

Bijleveld zei dat er sinds juli 43 tolken met hun gezinnen in Nederland zijn aangekomen en dat nu in totaal 111 Afghaanse tolken in Nederland zijn. Met hun gezinsleden erbij zijn dat 500 mensen. Volgens de minister zijn er nog eens 67 tolken die mogen komen en ook nog 35 die voor de Europese politiemissie hebben gewerkt.

Het kabinet is van plan om vanaf morgen een luchtbrug te vormen om mensen vanuit Afghanistan te evacueren. Er is een toestel op weg dat via een tussenstop naar Kabul zal gaan om een nieuw ambassadeteam af te zetten en 62 militairen voor de beveiliging. De oorspronkelijke ambassadestaf is gisteren geëvacueerd.

Het is de bedoeling dat er de komende dagen twee Nederlandse Hercules-transportvliegtuigen worden gebruikt. "Vanuit een nabij land zullen die een luchtbrug opzetten. Die kunnen elke dag een paar keer op en neer vliegen", zei Bijleveld. Gisteren was ook al een Nederlands vliegtuig op weg naar Afghanistan, maar dat kreeg geen toestemming om te landen.

Kaag noemde de situatie in het land dramatisch. "Het is een ramp; de ontwikkelingen hebben zich veel sneller voltrokken dan de internationale gemeenschap en ook wij hadden verwacht." Kaag erkende dat het kabinet dit niet heeft zien aankomen.

De laatste weken kwamen meerdere tolken naar Nederland. Een van hen is Barigul. Hij ziet in deze video - die een paar weken oud is - na vijftien jaar veteranen Roy en Robert terug in Nederland. Barigul is op verzoek onherkenbaar in beeld gebracht: