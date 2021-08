HRW: ook Hamas maakte zich schuldig aan oorlogsmisdaden bij strijd rond Gaza

Human Rights Watch (HRW) zegt dat Hamas en andere Palestijnse groepen tijdens de geweldsuitbarsting rond Gaza dit voorjaar het oorlogsrecht hebben geschonden en oorlogsmisdaden hebben begaan. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek naar de raket- en granaataanvallen van Hamas en andere militanten groepen. Die kostten twaalf Israëlische burgers het leven. In Gaza kwamen zeven Palestijnen om door het voortijdig ontploffen van raketten.

"Palestijnse groepen schonden in mei op flagrante wijze het oorlogsrecht door duizenden ongeleide raketten af te schieten op steden in Israël", schrijft HRW-directeur voor het Midden-Oosten Eric Goldstein. Het afvuren van uiterst onnauwkeurige raketten op bewoonde gebieden is een oorlogsmisdaad, aldus het rapport.

Hamas zegt dat de aanvallen op Israël voortvloeien uit het "legitieme recht om zich tegen de bezetting te weren" en gaat verder niet op de beschuldigingen in.

Tempelberg

De strijd rond Gaza ontbrandde op 10 mei. Palestijnen protesteerden toen tegen hardhandig optreden van de Israëlische politie op de Tempelberg in Jeruzalem. Uit protest vuurde Hamas vanuit Gaza raketten op Jeruzalem af. Israël sloeg terug met luchtaanvallen. Daarop volgde een elf dagen durende strijd waarbij Hamas meer dan 4000 raketten en mortiergranaten op Israël afschoot.

Israël bestookte meer dan duizend doelen in Gaza. Dat kostte volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza het leven aan 254 inwoners van dit gebied. Hamas telde 80 doden onder de eigen strijders, maar volgens Israël waren dat er veel meer. Na bemiddeling door Egypte kwamen Hamas en Israël op 20 mei een staakt-het-vuren overeen.

Oorlogsmisdrijven Israël

HRW bracht vorige maand een rapport uit over het optreden van Israëlische kant. Daarin staat dat ook Israël zich aan oorlogsmisdrijven heeft schuldig gemaakt.

Volgens Human Rights Watch weigert zowel Israël als Hamas onderzoek te doen naar oorlogsmisdrijven die door eigen mensen zouden zijn begaan. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag loopt al langer zo'n onderzoek, maar Israël erkent dat hof niet.