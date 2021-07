Israël pleegde oorlogsmisdaden in Gaza, zegt Human Rights Watch

Israël maakte maakte zich tijdens de meest recente geweldsuitbarstingen tussen Gaza en Israël schuldig aan oorlogsmisdaden, zegt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie heeft onderzoek gedaan naar drie grote Israëlische aanvallen waarbij 62 Palestijnse burgers om het leven kwamen. "Israëlische troepen hebben in mei aanvallen uitgevoerd in Gaza waarbij hele families zijn omgekomen zonder dat er een duidelijk militair doel in de buurt was", aldus HRW.

Ook de gewapende Palestijnse groepen Hamas en Islamitische Jihad maakten zich volgens de organisatie schuldig aan oorlogsmisdaden door meer dan 4300 raketten en mortieren volstrekt willekeurig af te vuren op Israëlische burgers. In augustus brengt de organisatie een apart rapport uit over oorlogsmisdaden die aan Palestijnse zijde zijn begaan.

Oorlogsmisdaden

HRW interviewde 30 Palestijnen uit Gaza die getuige waren van de Israëlische aanvallen, in getroffen gebied wonen of familieleden hebben verloren. Ook onderzocht de mensenrechtenorganisatie munitieresten en analyseerde ze satellietbeelden, video's en foto's die gemaakt zijn na de aanvallen.

Bij een van de drie onderzochte aanvallen, die op het centrum van Gaza-stad, stortten drie gebouwen in. Daarbij kwamen 44 burgers om het leven. Volgens het Israëlische leger richtten de aanvallen zich op tunnels en een ondergronds communicatiecentrum van Hamas, maar volgens HRW geeft Israël geen verdere informatie om dit te onderbouwen. Wel antwoordde een woordvoerder van het Israëlische leger dat Israël alleen militaire doelen aanvalt, waarbij de schade zo klein mogelijk wordt gehouden. Daarnaast waarschuwt het leger de burgers die zich in de buurt van militaire doelen bevinden, als dat mogelijk is.

HRW heeft Israël na het staakt-het-vuren in mei toestemming gevraagd om onderzoekers toe te laten in Gaza om verder onderzoek te doen, maar dat verzoek werd afgewezen. Sinds 2008 zijn internationale medewerkers van HRW volgens de mensenrechtenorganisatie niet welkom in Gaza. Alleen in 2016 werd door Israël eenmalig een uitzondering gemaakt.

Escalatie geweld

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn tijdens de escalatie in mei 129 Palestijnse burgers omgekomen, onder wie 66 kinderen. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn 1948 burgers gewond geraakt, onder wie 610 kinderen. De Israëlische autoriteiten meldden dat in Israël 12 burgers zijn omgekomen, onder wie twee kinderen, en dat een paar honderd burgers gewond zijn geraakt.

Afgelopen mei hield het geweld tussen Israël en Hamas in de Gazastrook elf dagen lang aan. Aanleiding hiervoor was onder meer de mogelijke uitzetting van Palestijnse families Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem, die zouden moeten plaatsmaken voor Israëlische kolonisten. In combinatie met ongeregeldheden rond de Al-Aqsamoskee ontstonden grote protesten onder de Palestijnse bevolking. Hamas reageerde op 10 mei voor het eerst vanuit Gaza met raketaanvallen op Israël.

Eerder dit jaar beschuldigde de mensenrechtenorganisatie in een rapport Israël ervan op onderdelen een apartheidsbeleid te voeren ten opzichte van de Palestijnse bevolking in zowel Israël als de bezette Palestijnse gebieden. Israël sprak dit fel tegen en zei dat Human Rights Watch hiermee een anti-Israël campagne voert.