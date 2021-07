Israëlische aanvallen op Hamas in Gazastrook na brandballonnen

Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Die waren een vergelding voor brandballonnen die vanuit het gebied waren opgelaten en in Israël brandjes hebben veroorzaakt.

Het Israëlische leger zegt op Twitter dat bij de aanvallen een opslagplaats voor wapens van Hamas is getroffen. Er zouden wapens worden ontwikkeld en geproduceerd. In de tweet staat verder dat hard zal worden opgetreden tegen "pogingen tot terreur vanuit Gaza".

Bronnen bij Hamas, de militante Palestijnse organisatie die het in de Gazastrook voor het zeggen heeft, spreken over aanvallen op locaties waar trainingen werden gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen bij de Israëlische aanvallen, meldt Hamas.

Gisteren meldde de Israëlische brandweer dat brandballonnen die vanuit Gaza waren opgelaten op vier plaatsen branden hebben veroorzaakt in Eshkol. Dat is de regio in het zuidwesten van Israël die aan Gaza grenst. In alle gevallen gingen het vuur snel uit of kon het worden geblust.

Bestand

Israël en Hamas sloten in mei een staakt-het-vuren na elf dagen van grootscheepse aanvallen over en weer. Daarbij vielen meer dan 250 doden, vooral aan Palestijnse kant. Sindsdien bleef het rustig: er waren wel van tijd tot tijd kleinere incidenten, maar geen grote escalatie.

Zo'n twee weken geleden werden vanuit de Gazastrook ook een aantal keren brandballonnen opgelaten. Ook toen reageerde Israël met luchtaanvallen.