Maand na wapenstilstand nog dagelijks onrustig in Israël en Palestijnse gebieden

Bijna een maand geleden bereikten Israël en Hamas een wapenstilstand. Maar aan de relatieve rust die daarop volgde lijkt deze week alweer een eind gekomen. Brandballonnen van Hamas werden beantwoord met bombardementen op Gaza. Sinds het aantreden van de nieuwe Israëlische regering lopen de spanningen weer op.

Dinsdagochtend braken de eerste branden uit in het zuiden van Israël. Ze werden veroorzaakt door brandballonnen, opgelaten door de Palestijnse militante organisatie Hamas. Het was bedoeld als protest tegen een vlaggenmars door de straten van Oost-Jeruzalem. "Hamas had Israël al langer gewaarschuwd dat die mars niet onbeantwoord zou blijven", zegt Ties Brock, correspondent voor Israël en de Palestijnse gebieden. "Daarom voelden ze zich die ochtend waarschijnlijk genoodzaakt om zich te laten gelden."

Brandballonnen

"De ballonnen zijn een veelgebruikte tactiek. Ze veroorzaken vaak branden in de natuur of in landbouwgebieden, meestal vallen er geen slachtoffers", legt Brock uit. "Israël slaat dan ook niet altijd even hard terug. Daarom kiest Hamas soms voor de ballonnen in plaats van raketten."

De brandballonnen die Hamas gebruikt zijn eigenlijk gewone gekleurde ballonnen. Ze worden gevuld met helium of hete lucht en vastgebonden aan bijvoorbeeld molotovcocktails of brandende lonten. De ballonnen worden opgelaten in Gaza en door de wind naar Israëlisch gebied geblazen. Als ze daar neerkomen veroorzaken ze kleine explosies en brandjes. Hieruit kunnen grote branden ontstaan in de vaak droge natuur.

De afgelopen week zijn verschillende foto's en video's verschenen, waarin te zien is hoe de ballonnen worden opgelaten: