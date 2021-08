Dansschool Utrecht eist vaccinatiebewijs van leerlingen: 'Desnoods een rechtszaak'

Maar steunbetuigingen of niet, vooralsnog staat de dansleraar betrekkelijk alleen. Bij brancheverenigingen van bijvoorbeeld restaurant- en caféhouders en rijscholen is in ieder geval nog geen enkele vraag binnengekomen van leden die ook overwegen hun klanten om een vaccinatiebewijs te vragen.

"Over een vaccinatiebewijs zijn geen vragen binnengekomen bij ons. Wel hebben enkele ondernemers aangegeven dat er hier en daar soms een discussie met gasten is, die vinden dat de regels, waaronder de anderhalve meter afstand, niet meer voor hen gelden omdat ze gevaccineerd zijn", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland.

Mag het wel?

Voor zover winkels, sportscholen of kappers het al zouden willen, is er nog de juridische vraag: mag je mensen zonder vaccinatiebewijs wel weigeren? Volgens Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law, zijn daar twijfels over.

In een advies van de Gezondheidsraad staat dat private organisaties een zorgplicht hebben naar hun klanten of bezoekers, en zouden ze daarom naar een vaccinatiebewijs kunnen vragen, legt hij uit. Maar alleen als er geen minder ingrijpend alternatief voorhanden is.