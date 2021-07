Vaccineren en werk: 'Lef hebben om debat aan te gaan en duidelijkheid te bieden'

'AVG niet geschreven voor een pandemie'

Bedrijven zijn vanwege aangescherpte wetgeving dan ook voorzichtig met het verwerken van persoonsgegevens, onder meer uit vrees voor rechtszaken en boetes, met name in de zorg. Zo laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen weten dat ziekenhuizen niet bijhouden of personeel wel of niet gevaccineerd is, omdat dat wettelijk niet zou mogen.

De privacywet AVG bepaalt wat is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Het is bijvoorbeeld alleen toegestaan persoonsgegevens te verwerken voor een "gerechtvaardigd doel".

"Het is een goede algemene wet, maar de AVG is niet geschreven voor een pandemie", zegt hoogleraar ICT en Recht Frederik Zuiderveen Borgesius van de Radboud Universiteit.

Zo is het mogelijk om medische persoonsgegevens te registreren als dat "noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid". Maar wanneer is het noodzakelijk om te weten of iemand gevaccineerd is?

Zuiderveen Borgesius: "Het is de vraag hoe je deze algemene en dus beetje vage regel moet interpreteren. Het is een heel moeilijke afweging. De AVG is geen blijvende oplossing hiervoor. Voor zo'n specifieke vraag is het beter om een aparte wet aan te nemen."

'Publiek debat nodig'

Volgens hem is het goed verdedigbaar als ziekenhuizen of verzorgingstehuizen medewerkers zouden vragen of ze gevaccineerd zijn, maar hij stelt voor om daarover een publiek debat te voeren. In welke sectoren is het noodzakelijk om te weten of iemand gevaccineerd is? "Het zou niet opgelost moeten worden door juristen die onderling beslissen hoe het woord 'noodzakelijk' in de AVG geïnterpreteerd moet worden."

Jurist en AVG-expert Theo Hooghiemstra is het daarmee eens. "De wetgeving is niet zwart-wit. We hebben nu een specifiek probleem. Dan moeten moeten we ook het lef hebben om het debat aan te gaan en duidelijkheid te verschaffen." Dat zou een betere oplossing zijn dan het op rechtszaken te laten aankomen.

Maar dan moeten er wel duidelijke keuzes gemaakt worden, benadrukken ze. Hooghiemstra: "Als je het niet goed begrenst, wil je het straks van iedereen weten." Zuiderveen Borgesius: "Als je het bijvoorbeeld ook van kappers en fysiotherapeuten wil weten, dan eis je het wel van heel veel mensen. Het is een glijdende schaal."