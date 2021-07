Demonstraties in Europa tegen 'verkapte vaccinatieplicht', wat doet Nederland?

Volgens Italië-correspondent Angelo van Schaik is de weerstand tegen de vaccinaties en daarmee de Green Pass ongeveer net zo groot als in Nederland of Frankrijk. "Het is een kleine luidruchtige groep die zich, over het algemeen, politiek rechts bevindt."

Wat opvalt, is dat de vaccinatiebereidheid een grote impuls heeft gekregen door de invoering van de 'Green Pass'. "De toename van afspraken voor vaccinaties schiet omhoog, in sommige regio's naar 200 procent. In Lombardije ging het aantal afspraken van 28.000 op donderdag naar 49.000 op vrijdag en in de regio Lazio ineens naar 55.000."

Engeland (55,5 procent volledig gevaccineerd)

In Engeland is besloten dat vanaf eind september alleen nog mensen die volledig zijn gevaccineerd een nachtclub of andere drukke locatie binnen mogen, met een NHS Covid Pass. Een negatief testbewijs is dan niet meer voldoende. "De vaccinatiegraad onder jongeren is laag", zegt VK-correspondent Fleur Launspach. "Door vaccinaties verplicht te maken voor nachtclubs heb je ook een middel om jonge mensen over te halen."

Premier Boris Johnson wil dit pas doorvoeren in september, om alle jongeren ruim te tijd geven om een prik te halen. Toch is het nog niet helemaal zeker of dit kan, zegt Launspach. "Ook binnen de conservatieve partij is er weerstand, en Labour is tegen."

Afgelopen zaterdag werd er op Trafalgar Square in Londen geprotesteerd tegen - onder meer - de vaccinpaspoorten. De coronarestricties in Engeland zijn sinds 19 juli geschrapt.

En in Nederland?

In Nederland is een vaccinatieplicht dus niet aan de orde, zei De Jonge vandaag. Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg, zegt eveneens dat het zaak is om mensen nergens toe te dwingen, ook niet met een coronapaspoort.

Volgens Boer is het niet uit te sluiten dat er misschien een enkele uitzondering gemaakt moet worden. "Bij mensen die werken in de zorg voor zeer kwetsbare patiënten bijvoorbeeld. Misschien moet je daar zeggen: hier moeten mensen een testbewijsplicht of vaccinatiebewijs overleggen, zolang dat nodig is."

Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, denkt dat een vaccinatiebewijs niet primair bedoeld is om mensen tot vaccinatie te bewegen. "Maar een voorzienbaar neveneffect is het natuurlijk wel. Bijvoorbeeld doordat mensen toch een prik gaan halen om zich niet steeds te hoeven laten testen."