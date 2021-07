Franse 'voorrang voor gevaccineerden' zaait verdeeldheid

In de nieuwe wet staat ook dat zorgpersoneel verplicht wordt om zich te laten inenten. Doen ze dat niet, dan kunnen ze ontslagen worden. Medewerkers van cafés en restaurants die van bezoekers een vaccin of test eisen, moeten straks ook verplicht gevaccineerd zijn of zich steeds laten testen.

De wet werd afgelopen week aangenomen in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée. In de nacht van zaterdag op zondag stemde ook de Senaat ermee in. Wel bracht die Franse evenknie van de Eerste Kamer een aantal versoepelingen aan. Over die wijzigingen moeten de Tweede en Eerste Kamer het nu samen opnieuw eens worden.

De Fransen staan in meerderheid achter de nieuwe maatregelen. Volgens een recente peiling steunt tweederde van de bevolking zowel de vaccinatie- of testplicht in de horeca als de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Uit een peiling die vandaag verscheen, blijkt dat 35 procent van de Fransen achter de demonstranten staat die de straat opgaan tégen de nieuwe wet. 49 procent keurt de demonstraties af en 16 procent is 'onverschillig'.

Demonstraties

Afgelopen zaterdag gingen in het hele land voor de derde keer op rij mensen de straat op omdat ze tegen vaccineren in het algemeen zijn of tegen de nieuwe vaccinatiewet. Vaak werd het woord 'vrijheid' gescandeerd. Op spandoeken werd Macron getypeerd als 'dictator' of 'tiran'.

Macron moet opstappen, scandeerden de demonstranten: