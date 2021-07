50.000 besmettingen, maar toch is het in Engeland tijd voor 'Freedom Day'

Volgens de Britse regering hebben nu alle volwassenen de mogelijkheid gehad om zich tegen het virus te laten vaccineren, en is twee derde van hen volledig gevaccineerd. Daarom doet de staat een stapje terug, en vertrouwt die op de 'persoonlijke verantwoordelijkheid' van de Britten zelf. De toon van Johnson rondom de Britse 'Freedom Day' is de afgelopen weken wel steeds minder vrolijk geworden. De nieuwe vrijheden komen met een waarschuwing: blijf voorzichtig.

"Als we nu niet van het slot gaan, wanneer dan wel?" vroeg Johnson zich hardop af toen hij de versoepelingen aankondigde. Het uitstellen van de 'vrijheidsdag' met een maand of twee zou volgens de wetenschappelijke voorspellingen niet helpen. De verwachting is niet dat het aantal besmettingen de komende tijd daalt en de herfst of winter zijn nog minder geschikt voor de versoepeling omdat het virus zich binnenshuis nog sneller verspreidt. In de zomer speelt het sociale leven zich grotendeels buiten af, zegt Johnson.

Het Britse experiment

De versoepelingen worden door sceptici 'het Britse experiment' genoemd: wat gebeurt er als je maatregelen tegen de verspreiding van coronavirus schrapt, ondanks sterk stijgende infecties onder een bevolking met een hoge vaccinatiegraad? Israël versoepelde met een veel lagere infectiegraad maar stelde later wel de mondkapjes weer verplicht. In Nederland werd op 26 juni versoepeld met lagere besmettingen, maar daar waren weer minder prikken gezet.

In het Verenigd Koninkrijk helpt de hoge vaccinatiegraad vooralsnog om het aantal ziekenhuisopnames en doden lager te houden dan in eerdere golven. Wel waarschuwde de belangrijkste medisch adviseur van de Britse regering, Chris Whitty, dat het aantal ziekenhuisopnames in de aankomende periode weer scary numbers kan gaan vertonen.

Volgens sommige gezondheidsexperts brengen de plannen van de Britse overheid ook de rest van de wereld in gevaar. Ze vrezen dat het een broedplaats voor nieuwe mutaties zou kunnen worden, als de infectiegraad hoog blijft. Ook zijn er zorgen over long covid, een aandoening waarbij mensen langdurig klachten houden.

'Ping-demic'

Ondertussen piept en kraakt de Britse economie onder het aantal mensen dat 'gepingd' wordt door de corona-app, die vergelijkbaar is met de coronamelder-app in Nederland. In de eerste week van juli werden kregen meer dan een half miljoen mensen een melding, een 'ping', omdat ze contact hadden gehad met een besmet persoon.

Dit leidt tot grote personeelstekorten in allerlei sectoren. Bij autofabriek Nissan moesten afgelopen week 900 werknemers - zo'n 10 procent van het personeel - in quarantaine. In sommige gemeenten wordt de vuilnisophaaldienst gehinderd omdat het personeel geacht wordt thuis te blijven. In Londen werd een metrolijn stilgelegd omdat in de controlekamer onvoldoende personeel beschikbaar was.

Thuisquarantaine

De Britse premier Johnson zit vandaag in quarantaine. Hij en zijn minister van Financiën, Rishi Sunak, waren in contact geweest met de minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, die vorige week positief testte.

Aanvankelijk zei Johnson dat hij niet in quarantaine zou gaan, omdat hij onderdeel was van een proef die onderzoekt in hoeverre mensen met een essentieel beroep toch kunnen doorwerken als ze dagelijks getest worden. Na hevige kritiek uit alle hoeken van de Britse samenleving werd dat idee binnen een paar uur weer teruggedraaid. Zo is Freedom Day voor de Britse premier zelf niet een dag van vrijheid.