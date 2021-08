Omstreden Franse coronapas en vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers komen er

"Hier zullen de demonstranten niet blij mee zijn", zegt NOS-correspondent Frank Renout. "Dit is een steun in de rug voor president Macron en zijn beleid. Afgelopen weekend zagen we in totaal meer dan 200.000 mensen die de straat op gingen. Zaterdag zullen er een hele hoop weer de straat op gaan."

Er zijn twee onderdelen die volgens de raad niet mogen. Een zorgmedewerker met een kortlopend contract mag niet ontslagen worden als deze een vaccin weigert en de verplichte tiendaagse quarantaine na een coronabesmetting gaat volgens de raad ook te ver.