Franse senaat akkoord met coronawet, met enkele versoepelingen

De beide Kamers van het Franse parlement hebben de nieuwe coronamaatregelen van de regering goedgekeurd. De senaat dwong twee versoepelingen af. Een daarvan is dat zorgmedewerkers niet kunnen worden ontslagen als ze geen vaccin nemen.

De tweede concessie die de rechtse senaat afdwong, is dat mensen voor een bezoek aan winkelcentra geen gezondheidspas hoeven te laten zien. Pogingen van de senaat om voor terrassen geen vaccinatiebewijs verplicht te stellen, haalden het niet. Verder gaan de maatregelen ook gelden voor minderjarigen. Ook daar was weerstand tegen in de senaat.

De wet wordt begin augustus van kracht. Wel krijgt de Constitutionele Raad nog acht dagen de tijd om te beoordelen of de maatregelen in lijn zijn met de grondwet.

Om de oplopende besmettingscijfers een halt toe te roepen, moeten Fransen en toeristen straks dus een gezondheidspas laten zien om naar cafés, restaurants en evenementen te mogen. De Franse Tweede Kamer had de plannen al eerder goedgekeurd, maar in de nacht van zaterdag op zondag had de Senaat de wet op meerdere punten gewijzigd. Hierdoor moesten beide Kamers het eens worden over de aanpassingen en aan het einde van de avond bereikten ze een akkoord.

Besmettingscijfers lopen op

Vooral tegen de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers was veel weerstand, zegt correspondent Frank Renout. Medewerkers die weigeren, kunnen sancties krijgen of er kan salaris ingehouden worden, maar ze worden niet ontslagen. Die sancties kunnen bijvoorbeeld betekenen dat iemand geschorst wordt, of even niet op zijn werk mag komen, of dat hij of zij ander werk krijgt aangeboden, zegt Renout.

In Frankrijk is het overgrote deel van het zorgpersoneel ingeënt, alleen in verpleeghuizen blijft de vaccinatiegraad onder het personeel wat achter. Zorgmedewerkers hebben overigens tot half september om zich te laten vaccineren.

De maatregelen volgen op een moment dat de besmettingscijfers in Frankrijk stijgen. "Het loopt enorm op", zegt Renout. "Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen is in een week tijd met 200 procent gestegen en de R-waarde, die aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, is gestegen tot 1,8. Dus alle wijzers staan de verkeerde kant op."

'Meer covid waar toeristen komen'

De cijfers stijgen vooral in bekende toeristische gebieden, zegt Renout. "Kijk naar de landkaart en het is vooral rood en zwart langs de Middellandse Zee, de Atlantische kust en in en rond Parijs. Precies de gebieden waar veel toeristen, en dus ook veel Nederlanders, op vakantie gaan."

Afgelopen weekend waren er in Parijs en andere steden nog protesten tegen de nieuwe wet. Renout denkt dat het politieke compromis over de maatregelen twee kanten op kan. "Sommigen zullen denken, nu heeft protesteren geen zin meer. Maar anderen gaan misschien juist feller betogen. Misschien houd je dan alleen de radicale betogers over, met alle gevolgen van dien."