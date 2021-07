Ever Given eindelijk in Rotterdam, deze bedrijven wachten met smart op spullen

De dealer heeft twintig motoren op de Ever Given staan van verschillende leveranciers. "Het ging ook om specifieke modellen die echt goed verkopen, die nu niet leverbaar waren. En daar kregen we wel last van, ook in de omzet."

Volgens Goedhart heeft fabrikant Yamaha ook 3000 motoren al maandenlang in Europa bijna helemaal klaarstaan, maar ontbreekt er nog één specifiek onderdeel: een deel van de koplamp dat via de Ever Given geleverd zou worden. "We hopen dat deze motoren nu in september kunnen worden uitgeleverd."

Productie in Europa

Leemreis heeft nieuwe agenda's laten drukken in Polen en een extra order geplaatst in China, maar die laatste order is ook pas deze week gearriveerd met ruim een maand vertraging. Sinds de coronacrisis is het containervervoer ontregeld geraakt. Toen de pandemie begon werden schepen massaal uit de vaart gehaald, uit angst voor de verwachte economische crisis. Maar daarna bleek de vraag voor producten uit China juist groter dan ooit.

"De Ever Given heeft een spaak in het wiel gestoken, maar het is eigenlijk meer een symptoom van de problemen die er al waren", zegt Leemreis.

De uitgeverij heeft nog tien containers op de kade staan in China, waar nog geen schip voor is gevonden. "Een container is tien keer zo duur geworden en dan weet je nog niet wanneer het aankomt." China gaf altijd uitstekende kwaliteit voor weinig geld, maar Leemreis wil dit jaar nog proberen om de productie naar Europa te verplaatsen. "Het is wat duurder, maar dan weet je wel dat het er op tijd is."

Het schip meerde vanochtend af in de Amazonehaven: