Honderden ondernemers wachten nog op goederen van Ever Given

Martijn Minnee van Motorcity Amsterdam vermoedt dat er van zijn leveranciers nog spullen vastzitten op het schip. "Wij zitten al lang te wachten op hele eenvoudige zaken zoals acculaders, handvatverwarmers en banden die waarschijnlijk op die boot zitten. Daardoor hebben we hele normale producten voor motorfietsen niet in huis."

De blokkade in combinatie met vertragingen die vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, zorgt ervoor dat Minnee vaker nee moet verkopen. "Hele populaire modellen zijn uitverkocht, populaire kleuren zijn op z'n vroegst in augustus leverbaar. We moeten veel mensen teleurstellen die nu graag met hun hard verdiende centjes een motor willen kopen. En wij kunnen ook niet veel meer vertellen, omdat wij van onze importeur en leveranciers ook niets te horen krijgen."

Hij denkt dat op z'n vroegst bij het volgende motorseizoen, dat start in maart 2022, de voorraden weer enigszins normaal zijn.

Formule 1-petjes

De la Houssaye is zelf directeur van expediteur NedCargo, en heeft achttien containers op het schip zitten. Zijn klanten zitten met de handen in het haar, zegt hij. Een deel van de lading is inmiddels onverkoopbaar. Een partij noedels bijvoorbeeld, waarvan de houdbaarheidsdatum in zicht komt. En een lading petjes voor de Formule 1-race in Portugal. "Die is al voorbij. Het kost gewoon geld."