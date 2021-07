Ever Given vaart weer na drie maanden aan de ketting

Containerschip de Ever Given, dat in maart in het Suezkanaal vastliep en de doorgang zes dagen blokkeerde, vaart weer. Het schip, dat behoort tot de grootste containerschepen ter wereld, lag tot vandaag aan de ketting vanwege het uitblijven van een schadevergoeding.

De eigenaar van het Suezkanaal, het Egyptische staatsbedrijf Suez Canal Authority (SCA), liet afgelopen weekend weten dat er een akkoord was bereikt met rederij Evergreen over een vergoeding voor de geleden schade. Na het tekenen van het akkoord, kon het schip vandaag voor het eerst sinds begin maart een meer bij het Suezkanaal verlaten. Het vertrek ging volgens het SCA gepaard met een ceremonie.

Grote problemen

Het vastlopen van het schip, dat op weg was naar onder meer Rotterdam, leidde wereldwijd tot grote problemen. Honderden schepen moesten in het kanaal wachten of omvaren tot het schip rechtgetrokken werd. Na zes dagen werd het schip losgetrokken, waarbij ook het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis betrokken was.

Ook Nederlandse ondernemers werden getroffen. Eind mei bleek dat honderden ondernemers nog zaten te wachten op goederen die aan boord zijn van de Ever Given, zoals tuinmeubels, agenda's, grondstoffen voor medicijnen en zonnepanelen.