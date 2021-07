Wit-Russische oppositieleider ontvangen in Witte Huis: 'Steun morele verplichting'

De Amerikaanse president Biden heeft bij een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja zijn steun uitgesproken voor de pro-democratische beweging in dat land. Tichanovskaja werd ontvangen in het Witte Huis, iets wat doorgaans voorbehouden is aan staatshoofden en regeringsleiders.

Biden liet na de ontmoeting weten dat de Verenigde Staten zij aan zij staan met de bevolking van Wit-Rusland, waar dictator Loekasjenko al 27 jaar aan de macht is.

Tichanovskaja, die eerder in Washington al sprak met minister van Buitenlandse Zaken Blinken en de nationale veiligheidsadviseur Sullivan, zei na afloop dat ze Biden om steun heeft gevraagd. De VS is "moreel verplicht" het Wit-Russische volk te helpen, aldus de 38-jarige Tichanovskaja. Wat Biden concreet heeft toegezegd, is niet duidelijk.

Verkiezingsuitslag ongeloofwaardig

In augustus vorig jaar waren er in Wit-Rusland presidentsverkiezingen, waarbij de oppositie voor het eerst serieus een vuist wist te maken, ondanks ook dit keer zware tegenwerking. Meerdere tegenkandidaten werden nog voor de stembusgang gevangengezet. Tichanovskaja, de partner van een van de opgepakte oppositieleiders, profileerde zich uiteindelijk als een van de tegenkandidaten en verraste met een overtuigende campagne.

Volgens de officiële uitslag die de autoriteiten naar buiten brachten, won ook dit keer Loekasjenko met een grote meerderheid, maar de oppositie en zelfs aanhangers van de president noemden de uitslag ongeloofwaardig. Er braken ongekend massale protesten uit in het land, die keihard werden onderdrukt; duizenden Wit-Russen belandden in de gevangenis.

Sancties

Zowel de EU als de VS heeft zich achter de Wit-Russische oppositie geschaard en sancties ingesteld tegen de regering van Loekasjenko. Dat gebeurde onder meer nadat Wit-Rusland een passagiersvliegtuig dat op weg was van Griekenland naar Litouwen had laten landen in Minsk, om vervolgens een dissident uit het toestel te halen.

Tichanovskaja is uitgeweken naar Litouwen en probeert met internationale hulp de druk op Loekasjenko op te voeren. Ze wil uiteindelijk nieuwe verkiezingen onder toezicht van internationale waarnemers. Loekasjenko heeft nog altijd de cruciale steun van grote buur Rusland.

Eerder dit jaar sprak Nieuwsuur met familieleden van gedetineerden in Wit-Rusland. De beelden en verhalen zijn schokkend en geven een inkijkje in wat er zich afspeelt in de gevangenissen in het land: