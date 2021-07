Wit-Rusland blokkeert opnieuw onafhankelijke nieuwssites

Wit-Rusland blokkeert opnieuw de pagina's van een belangrijke onafhankelijke nieuwssite. Nadat in mei Tut.by, de grootste onafhankelijke site, offline werd gehaald, volgde vandaag Nasja Niva.

Nasja Niva deed net als Tut.by de laatste jaren uitgebreid verslag van de protesten tegen het regime van president Loekasjenko en van de duizenden arrestaties en mishandelingen van tegenstanders van dit regime. Hoofdredacteur Jachor Martsinovitsj en een aantal van zijn collega's zijn opgepakt. Ze zouden "illegale informatie" hebben verspreid. Wat daarmee wordt bedoeld is niet duidelijk,

Ook de redacties van twee regionale nieuwssites werden door agenten van de geheime dienst doorzocht. De hoofdredacteur van weer een andere nieuwssite is opgepakt.

Ontvoeren van journalisten

"Het regime is zo bang voor de waarheid dat het alle onafhankelijke media blokkeert, dat buitenlandse journalisten niet worden toegelaten, dat het redacties sluit en dat het journalisten achter de tralies zet", zegt oppositieleider Svetlana Tichanovskaja op Telegram. "Ze hopen het volk door het ontvoeren van journalisten en het sluiten van media het bedrog, het geweld en de repressie van het regime vergeet. Maar ons geheugen en de waarheid zijn sterker."

Ze roept op om onafhankelijke media te steunen door ze op Telegram te volgen of via een VPN-verbinding te bekijken. Tut.by ging na de sluiting in mei door op Telegram en wordt daar door een half miljoen mensen gevolgd.