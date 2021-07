Ingrijpen met motor werd inderdaad afgeraden, bevestigt politie na dood agent

Volgens Mike Damen werd hem verboden om de publiciteit op te zoeken, omdat de politieleiding volgens hem onder meer bang zou zijn voor negatieve media-aandacht.

Politiechef Westerbeke begrijpt de frustratie van Damen. "Er zijn heel veel mensen boos en verdrietig. Ik snap het gevoel van onmacht, het verdriet, ik voel dat zelf ook. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Toch benadrukt hij dat het in het belang is van het onderzoek naar de dood van de agent om voorlopig niet te reageren. "Het laatste wat we willen is dat dat belemmerd wordt door uitspraken in de media. We hebben allemaal hetzelfde doel: dat recht wordt gedaan."

Met een groots eerbetoon werd er vrijdag afscheid genomen van de doodgereden agent: