'Verdachte dodelijk ongeval Rotterdam reed eerder motoragent en fietsster aan'

Een 45-jarige man uit Melissant die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval in Rotterdam, waarbij vanochtend een 47-jarige motoragent om het leven kwam, was eerder betrokken bij ongelukken in 2015 en 2020. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond.

De aanrijding was op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De agent kwam in botsing met een vrachtwagen, die daarna is doorgereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Door informatie van getuigen en camerabeelden kreeg de politie zicht op de vrachtwagen die bij de aanrijding was betrokken. De truck werd door de politie gevonden en de chauffeur, de man uit Melissant, werd aangehouden. De politie doet onderzoek op het terrein van een transportbedrijf in Melissant. Daar is volgens Rijnmond ook de verdachte aangehouden.

Volgens politievakbond ACP is de verdachte vaker in aanraking geweest met politiemensen. "Voor zover wij kunnen nagaan gaat het om dezelfde verdachte. Meer politiemensen zijn door deze man ook buiten diensttijd om lastiggevallen", zegt een woordvoerder. "We hebben stellig de indruk dat hier meer aan de hand is, het speelt al veel langer. Dit soort zaken kunnen gewoon echt niet."

Te zwaar beladen

Het transportbedrijf was betrokken bij twee eerdere ongelukken. Zo werd in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aangereden door een chauffeur van het transportbedrijf. Volgens Rijnmond was de chauffeur de nu aangehouden verdachte. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zijn rechterarm kwijt.

Volgens de agent was er opzet in het spel, hij zou de man hebben aangehouden omdat het voertuig te zwaar beladen was. De chauffeur is in 2018 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De chauffeur kreeg daarnaast een voorwaardelijke rijontzegging van anderhalf jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Diezelfde chauffeur zou vorig jaar ook betrokken zijn geweest bij een ongeluk in Rockanje. In juli stak een 79-jarige fietsster onverwacht over, de vrouw kwam daarbij om het leven. Na een reconstructie is vast komen te staan dat de chauffeur de aanrijding niet had kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen te zwaar beladen.