Motoragent omgekomen na ongeval in Rotterdam, trucker doorgereden

Een motoragent is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding in Rotterdam. De agent kwam in botsing met een vrachtwagen, die vervolgens is doorgereden.

De politie bevestigt de dood van de agent tegen de NOS na een bericht van de regionale omroep Rijnmond. De aanrijding gebeurde volgens de politie op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De oorzaak is nog onbekend.

De vrachtwagen die vermoedelijk betrokken is bij de aanrijding is inmiddels gevonden. Er is ook een verdachte aangehouden, de politie onderzoekt of hij de chauffeur van de truck was.

Grote impact

De omgekomen agent werkte bij de verkeerspolitie in Rotterdam. "De impact op de collega's is enorm", schrijft het korps. Het onderzoek naar het ongeval wordt gedaan door de politie Den Haag.