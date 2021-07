Opzet vermoed bij fatale aanrijding motoragent Rotterdam

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de vrachtwagenchauffeur uit Melissant die eergisteren een motoragent aanreed in Rotterdam, dat met opzet heeft gedaan. Hij wordt verdacht van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval. De 45-jarige man blijft twee weken langer vastzitten.

De agent werd aangereden op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De vrachtwagen reed daarna door. Uit het onderzoek tot nu toe komen volgens het OM "sterke aanwijzingen" naar voren dat er sprake was van opzet.

Eerder betrokken bij ongelukken

Eerder bleek al dat de man eerder betrokken was bij twee ongelukken, in 2015 en in 2020. In 2015 reed de chauffeur een motoragent aan, die daarbij zijn rechterarm verloor.

In de zomer van vorig jaar was de verdachte betrokken bij een ongeluk in Rockanje. Een 79-jarige fietsster die onverwacht overstak kwam daarbij om het leven. Na een reconstructie kwam vast te staan dat de chauffeur de aanrijding niet had kunnen voorkomen. Wel bleek dat de vrachtwagen te zwaar beladen was.

Politie lastiggevallen

Volgens politievakbond ACP had de verdachte het vaker gemunt op politiemensen. "Meer politiemensen zijn door deze man lastiggevallen, ook buiten diensttijd om", zei een woordvoerder deze week. "We hebben stellig de indruk dat hier meer aan de hand is, het speelt al veel langer. Dit soort zaken kunnen gewoon echt niet."

Het onderzoek tegen de vrachtwagenchauffeur loopt nog. De politie roept getuigen op om zich te melden.