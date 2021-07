Collega doodgereden motoragent: 'Leiding verbood ingrijpen'

Zelf heeft Damen de opgepakte chauffeur twee of drie keer gecontroleerd. "En elke keer waren er foute toestanden aan de hand. Hij zei die keren al dat hij een pesthekel had aan de politie, omdat hij zelf vond dat hij niets verkeerd deed. Hij heeft me daarna ook in privétijd lastiggevallen."

De politieleiding moest uiteindelijk een 'stopgesprek' voeren met de chauffeur, vertelt Damen, om aan dat laatste een einde te maken. "Ik ben 1,91 meter lang en fors gebouwd, maar ik was bang van die man. Omdat je ziet dat je te maken hebt met iemand die niet gezond is, die tot alles in staat is en toch blijft rondrijden."

'Angstcultuur'

Dat laatste is voor Damen ook de reden om de publiciteit te zoeken, tegen de wens van zijn leidinggevenden in. Volgens hem is de politieleiding bang voor negatieve media-aandacht en een conflict met de advocaat van de opgepakte chauffeur.

"Er is een angstcultuur. Maar ik heb één doel: dit nooit meer. Dit was absoluut te voorkomen geweest. Ik heb mijn zorgen gedeeld, intern maar ook richting het CBR. Ik heb geroepen over deze man, over hoe gevaarlijk hij was."