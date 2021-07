Kilometerslange erehaag voor doodgereden Rotterdamse motoragent

"Je hikt tegen zo'n dag aan", zegt een van de aanwezige agenten tegen regionale omroep Rijnmond. "Het enige wat we kunnen doen, is zo mooi en respectvol mogelijk afscheid nemen van een lid van onze familie. Want het overkomt één van ons, maar het raakt ons allemaal."

Een andere agent vult aan: "de schok van het verliezen van een maat is met niets te vergelijken." Een derde collega zegt: "We hebben veel motor gereden samen, maar het contact verwaterde. Toen ik hoorde dat hij de motorrijder was die is omgekomen, kon ik een minuut lang niets meer zeggen of doen. Het was een fantastische gozer. Die man verdient dit afscheid. Ik sta met al mijn vezels klaar om hem de laatste eer te bewijzen."

Chauffeur eerder betrokken bij ongelukken

De aangehouden vrachtwagenchauffeur was eerder betrokken bij twee ongelukken. Zo reed hij in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aan, die daarbij zijn rechterarm kwijtraakte. Ook was de man uit Melissant betrokken bij een ongeluk vorig jaar in Rockanje. Een fietsster stak in juli 2020 onverwacht over en kwam om het leven. Na een reconstructie is vast komen te staan dat de chauffeur de aanrijding niet hadden kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen te zwaar beladen. Mogelijk wordt het transportbedrijf hiervoor nog vervolgd.