Bezos en Nederlander (18) even in de ruimte, nu weer op aarde

Jeff Bezos zelf, zijn broer Mark, een 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA en de Nederlandse tiener Oliver Daemen waren zo'n drie minuten gewichtloos voordat de terugkeer naar de aarde weer werd ingezet.

De vlucht van Blue Origin is de eerste bemande. De New Shepard-raket is vijftien keer getest, maar zonder mensen. Dat maakte de lancering daarom extra spannend.

Nederlandse tiener aan boord

De 18-jarige Oliver Daemen wist een stoel in de New Shepard-ruimtecapsule te bemachtigen via een veiling. De hoogste bieder, die 23 miljoen euro bood, kon toch niet mee, waardoor de keuze op Daemen viel. Wat zijn vader en hij voor de vlucht hebben betaald, is niet bekendgemaakt.

Astronaut André Kuipers is enthousiast over de vlucht van Daemen: