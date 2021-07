Ruimtereis Jeff Bezos: nobele missie of pr-stunt?

De echte winnaar van de veiling gaat nu een andere keer. "Hij zegt een andere verplichting te hebben", vertelt Amerika-correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Je vraagt je af wat er belangrijker kan zijn dan een tripje naar de ruimte, maar daardoor gaat Oliver nu dus de ruimte in."

De Nederlander is na de ruimtereis meteen houder van twee records. Hij is de jongste astronaut ooit en de eerste betalende klant van het ruimtebedrijf van Bezos. Oliver betaalde overigens niet zelf. Dat was Olivers vader Joes Daemen, oprichter van investeringsfonds Somerset Capital Partners Value Fund.

Zakenblad Quote bekeek de Kamer van Koophandel-gegevens van dit investeringsfonds. Hieruit bleek dat in 2019 20 miljoen euro winst is geboekt, vooral dankzij de ontwikkeling en verkoop van distributiecentra.

Een plekje in de Quote 500 zit er voor de investeerder nog niet in, daarvoor moet iemand een persoonlijk eigen vermogen van 95 miljoen hebben, maar Quote sluit niet uit dat dit in de nabije toekomst verandert. Wat Joes Daemen overhad voor de ruimtereis van zijn zoon, is niet bekendgemaakt.

Is het wel een goed idee?

Blue Origin zegt ervoor gekozen te hebben om de plek nu te gunnen aan Daemen omdat hij jong is. Bezos zei gisteren tegen NBC Today dat hij voor de Nederlander koos omdat jongeren in de toekomst de mogelijkheden van de ruimte gaan ontdekken.

Toch is er ook kritiek. Want is zo'n ruimtereis van in totaal zo'n tien minuten, van lancering tot terugkeer op aarde, wel een goed idee in deze tijd van klimaatverandering? "Critici vragen zich bijvoorbeeld af of we niet eerst onze eigen aarde kunnen redden voordat we naar boven gaan kijken", zegt De Vries.

Bekijk hier een samenvatting van de lancering van de New Shepard: