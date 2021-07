Amazon-baas neemt vrouw van 82, oudste astronaut ooit, mee op ruimtetrip

Jeff Bezos, de rijkste man op aarde en baas van Amazon, neemt een 82-jarige vrouw mee op een reisje naar de ruimte. Wally Funk wordt daarmee op 20 juli de oudste astronaut ooit.

Met zijn bedrijf Blue Origin wil Bezos ruimtetoeristen een tien minuten durende trip op 100 kilometer boven het aardoppervlak bieden. Bezos kondigde recent de eerste vlucht aan. Daarbij is hij zelf aan boord, samen met zijn broer, een nog onbekend persoon die er op een veiling 28 miljoen dollar voor betaald heeft, en Funk dus. Bezos deelde een filmpje waarin hij Funk het nieuws vertelt op Instagram.

Funk heeft haar sporen ruimschoots verdiend. In de jaren zestig maakte ze deel uit van de Mercury 13, een ruimtevaartprogramma van NASA waar dertien vrouwen aan deelnamen, maar het kwam nooit tot een daadwerkelijke ruimtereis.

Daarna was Funk vlieginstructeur. Ze leerde 3000 mensen vliegen. Ze schreef ook geschiedenis als eerste vrouw die lid was van de National Transport Safety Board (NTSB) die onder meer ongelukken met vliegtuigen onderzoekt. Ook was ze de eerste vrouwelijke inspecteur bij de Federal Aviation Administration (FAA).