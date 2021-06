Amazon-baas Bezos gaat ruimtereis maken in zijn eigen raket

Amazon-baas Jeff Bezos gaat samen met zijn broer de ruimte in. Op Instagram zegt hij dat hij deel gaat uitmaken van de eerste bemande vlucht van de New Shepard, de raket van zijn ruimtevaartprogramma Blue Origin.

"Al sinds ik vijf jaar oud ben, droom ik ervan om naar de ruimte te reizen", zegt hij in een video op Instagram. "Op 20 juli maak ik die reis samen met mijn broer. Het grootste avontuur met mijn beste vriend." Die datum is dan vijftien dagen nadat hij met pensioen is gegaan als ceo van internetwinkel Amazon.

Als alles volgens plan verloopt is Bezos de eerste van de miljardairs met een ruimteprogramma die een ruimtereis maakt. Elon Musk, die al een raket heeft die krachtig genoeg is voor een baan rond de aarde, heeft nog geen reis aangekondigd in zijn eigen raketten.

Musk en Branson

SpaceX, het ruimtevaartprogramma van Musk, heeft al drie bemande vluchten uitgevoerd. Die drie vluchten brachten astronauten naar het internationale ruimtestation ISS.

De Britse miljardair Richard Branson is de directe concurrent van Blue Origin. Met zijn ruimtebedrijf Virgin Galactic wil hij particulieren een reis in de ruimte laten maken. Hij heeft al sinds de oprichting gezegd dat hij een van de eersten wil zijn die in zijn raket stapt. Naar verwachting gebeurt dat eind dit jaar.

Ticketveiling

Blue Origin is zes jaar bezig geweest met testen met de raket en capsule de New Shepard. In de eerste vlucht is ruimte voor zes personen. De raket moet in elf minuten tijd zo'n 95 kilometer boven de aarde uitkomen.

In mei kondigde het bedrijf aan dat er passagiers mee mogen. Het is niet bekend hoeveel een ticket kost. Blue Origin zegt dat een plaats wordt vergeven aan de winnaar van een veiling. Gisteren werd er een bedrag van 2,8 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) geboden.