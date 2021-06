Hoogste bieder mag voor 23 miljoen euro met Jeff Bezos mee de ruimte in

Een nog onbekende bieder heeft op een veiling 23 miljoen euro betaald voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Ze zullen op 20 juli aan boord stappen voor de eerste reis in een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Bezos, de rijkste man ter wereld.

Er kon de afgelopen maand worden geboden op de ruimtereis. Zo'n 6000 mensen uit ruim 140 landen deden daaraan mee. Het hoogste bod stond op iets minder dan 4 miljoen euro toen de afsluitende telefonische biedronde begon. De biedingen volgden elkaar daarin snel op en na zeven minuten werd de ruimtereis voor omgerekend 23 miljoen euro afgehamerd.

Samen met zijn broer

De raket New Shepard moet na lancering in Texas volgende maand naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen.

Bezos maakte afgelopen maandag bekend dat hij zelf de ruimte ingaat en dat ook zijn broer met hem meegaat. "Al sinds ik 5 jaar oud ben, droom ik ervan om naar de ruimte te reizen", zegt hij in een video op Instagram.