18-jarige Nederlander mag met Jeff Bezos mee de ruimte in

De 18-jarige student Oliver Daemen uit Tilburg vergezelt volgende week Amazon-oprichter Jeff Bezos op diens eerste commerciële ruimtevlucht. Hij is als vierde en laatste passagier toegevoegd aan de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin.

Blue Origin biedt ruimtetoeristen een tien minuten durende trip op 100 kilometer boven het aardoppervlak. Al eerder werd bekend dat Bezos zelf, zijn broer en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk de vlucht zullen bemannen.

Als het vaartuig de dampkring verlaat, zijn Funk en Daemen de oudste en jongste astronauten ooit. Vandaag is de Tilburger met zijn vader vertrokken naar Texas, waar hij een korte, intensieve astronautentraining zal volgen voor de ruimtevlucht, schrijft Omroep Brabant. Daemen wil in september, na terugkeer op aarde, natuurkunde in Utrecht gaan studeren.

'Droom die uitkomt'

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Daemen. "Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam." Hij noemt het "onvoorstelbaar gaaf" dat hij is uitgekozen. "De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden."

De vierde plek in de raket werd uitgeloofd via een veiling. In eerste instantie ging iemand anders met de plek aan de haal, namelijk de hoogste bieder (23 miljoen euro). Die persoon besloot later om toch niet mee te gaan.

"De winnaar van de veiling heeft gekozen om een andere keer mee te vliegen", stelt Blue Origin. Daarmee viel de keuze toch op Daemen, die samen met zijn vader deelnam aan de veiling. Het ruimtevaartbedrijf kiest er naar eigen zeggen bewust voor om de plek nu te gunnen aan Oliver omdat hij jong is. Hoeveel Daemen en zijn vader hebben geboden op de veiling is niet duidelijk, al valt de prijs volgens Blue Origin een stuk lager uit dan het hoogste bod van 23 miljoen.

Lancering

De lancering staat gepland voor volgende week dinsdag. De raket New Shepard moet na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen.

Collega-miljardair Richard Branson wist afgelopen zondag de ruimte te bereiken. Het ruimteschip Unity van Bransons bedrijf Virgin Galactic kwam toen tot 80 kilometer hoogte, volgens NASA de grens voor de ruimte.