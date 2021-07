Drie eenvrouwsfracties in de Kamer: veel te doen, maar eervol werk

Simons benadrukt dat fracties natuurlijk medewerkers hebben ter ondersteuning, maar debatten, vergaderingen en interviews komen toch echt op haar bordje terecht. "We hebben proberen te trechteren naar wat voor ons belangrijk is: gelijkwaardigheid, relatie overheid-burger, mensenrechten."

Veel te doen dus, maar er kan dan ook best wat gelaten worden in de Kamer, vinden ze alle drie. Den Haan en Simons hekelen het feit dat debatten vaak verzanden in details of in allerlei zijpaden eindigen. "We moeten niet de hele tijd ingaan op elke actualiteit, maar juist ruimte maken voor ideologische debatten", schetst de Bij1-leider. "We moeten praten over wat voor land we willen zijn."

'Zoveel voor de bühne'

De Fractie Den Haan-voorvrouw noemt het formatiedebat over het verslag van informateur Tjeenk Willink als voorbeeld. "Dan beginnen partijen over de kinderopvangtoeslagen. Ook heel belangrijk, maar een ander onderwerp dan de formatie." Ze noemt verder voorstellen in de Kamer over het conflict in Gazastrook. "Daar gaan wij toch niet over? Er gebeurt hier zoveel voor de bühne, daar heb ik moeite mee."

Volgens Simons ligt daar een rol voor de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). "Die mag best wat vaker zeggen: dit is niet het onderwerp van debat vandaag." Sowieso mag het voorzitterschap wel wat strakker worden ingevuld, vindt de Bij1-leider.

Het lijkt volgens haar vaak alsof de Kamer wat vragen mag stellen aan het kabinet, terwijl het andersom moet zijn. "Ze komen toch aan ons verantwoording afleggen?" Daarbij praten bewindspersonen dan ook nog vaak "lekker vaag en wollig", vindt Simons. De voorzitter zou wat haar betreft ministers en staatssecretarissen er vaker op moeten aanspreken of meer ruimte bieden aan Kamerleden om langer door te kunnen vragen.

Deze week kwam Simons in aanvaring met demissionair premier Rutte over een motie die ze had ingediend: