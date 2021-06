Peilingwijzer: VVD blijft grootste, CDA verder in de min na vertrek Omtzigt

In de eerste Peilingwijzer na de Kamerverkiezingen van maart blijft de VVD verreweg de grootste partij met tussen de 35 en 41 zetels en is er verlies voor het CDA en Forum voor Democratie.

Het CDA, dat in maart al 4 Kamerzetels verloor en uitkwam op 15, raakt er nog eens 5 tot 8 kwijt in dit gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research. FvD boekte in maart nog winst, maar komt inmiddels niet verder meer dan 4 tot 8 zetels.

Op forse afstand van de VVD volgen D66 met 19 tot 25 zetels en de PVV met 14 tot 18.

'Vertrouwen in Hoekstra neemt af'

Politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer, ziet dat het CDA in verschillende peilingen al sinds de verkiezingen in de min zit. "Maar de laatste maand zakt de partij nog verder weg. Het is logisch om dat te koppelen aan het vertrek van Pieter Omtzigt. In het EenVandaag Opiniepanel zag je het vertrouwen in Hoekstra onder CDA-kiezers daarna sterk afnemen. CDA-kiezers lopen in de peiling van Ipsos/EenVandaag vooral over naar de VVD, die weinig last lijkt te hebben van de discussie over de bestuursstijl van Marc Rutte."

Forum-stemmers tonen zich volgens Louwerse al even negatief over de onrust binnen hun partij, inclusief het vertrek van drie Kamerleden. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. "Verschillende kiezers geven in dat onderzoek aan dat dit de reden is voor een overstap naar de BoerBurgerBeweging en de PVV", ziet Louwerse.