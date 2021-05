50Plus verdwijnt uit de Kamer: Den Haan stapt op en neemt zetel mee

Liane den Haan, het enige Kamerlid voor 50Plus, verlaat haar partij maar neemt wel haar zetel mee. Dat laat ze weten via Twitter. "Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50Plus", schrijft ze.

De afgelopen tijd bleek er een conflict te zijn ontstaan tussen Den Haan en het bestuur van 50Plus. Den Haan was lijsttrekker bij de laatste verkiezingen. De partij verloor daarbij drie zetels en hield er één over.

Volgens het bestuur, onder leiding van oud-senator Jan Nagel, was dat zetelverlies het gevolg van het optreden van Den Haan. Ze zou eigenhandig het AOW-standpunt van de partij hebben veranderd en openlijk ruzie hebben gemaakt met de nummer drie van de lijst.

Gesaboteerd

Den Haan schreef op haar beurt in een evaluatie, die gisteren openbaar werd, dat ze door het bestuur is gesaboteerd, gepest en geïntimideerd. Haar conclusie is dat 50Plus vooral bekend staat als 'ruziepartij'.

Aanvankelijk zei Den Haan dat ze zich pas na de ledenvergadering van aanstaande zaterdag zou beraden op haar positie, maar ze heeft dus nu al de knoop doorgehakt. Ze blijft in de Tweede Kamer, maar nu als enige vertegenwoordiger van de Groep Den Haan.

Voortdurende ruzies

Hierdoor verdwijnt 50Plus uit de Tweede Kamer. In 2012 kwam de partij voor het eerst in het parlement. Onder lijsttrekker Henk Krol werden twee zetels gehaald. Door interne ruzies viel die fractie na een aantal jaren uiteen, maar bij de verkiezingen in 2017 werden toch twee zetels winst geboekt.

In de afgelopen regeringsperiode gingen de ruzies binnen 50Plus gewoon door. Dat leidde tot het opstappen van Henk Krol die een eigen fractie ging vormen. De overgebleven drie Kamerleden stelden zich bij de afgelopen verkiezingen niet verkiesbaar, omdat ook zij inmiddels een conflict hadden met het bestuur van de partij.

Den Haan lichtte haar vertrek op Twitter toe: