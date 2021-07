Wekdienst 13/7: Prikdag voor jongeren op Texel • Weekcijfers en briefing van het RIVM

Goedemorgen! Op Texel kunnen tieners vandaag een eerste Pfizer-prik halen. En de Tour de France gaat verder richting Saint Gaudens.

Het is vandaag bewolkt en vooral in het zuiden en oosten valt geruime tijd regen. Elders in het land is het veel vaker droog. Later prikt nog even de zon door. Bij een aantrekkende noordenwind wordt het 20 tot 23 graden. De komende dagen valt in het oosten nog regelmatig regen, in het westen breekt af en toe de zon door. Vrijdag blijft het in vrijwel het hele land droog.