Politie onderzoekt tweede zedenincident in paar maanden tijd op camping Rheeze

De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident dat maandagmiddag heeft plaatsgevonden op een camping in het Overijsselse Rheeze, in de gemeente Hardenberg. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt in verband met de privacy van de betrokkenen.

Wel laat de politie weten dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping De Zandstuve, in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw van het vakantieoord.

De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. Mensen die maandag iets opvallends of verdachts hebben gezien op of in de buurt van de camping worden opgeroepen om zich te melden. Vooral beeldmateriaal is welkom.